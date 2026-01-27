Localizan a hombre reportado como desaparecido en SLP

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí informó que Ismael Esqueda Miller, quien contaba con una ficha de alerta por desaparición, ya fue localizado, a menos de 24 horas de que se emitiera el reporte.

La alerta fue difundida la tarde del lunes a través de redes sociales oficiales, luego de que se reportara que el hombre, de 45 años, había sido visto por última vez en las inmediaciones de la colonia Lomas 3ª Sección, en la capital potosina. En la ficha se incluyeron sus características físicas y la vestimenta que portaba al momento de su desaparición.

Este martes, alrededor del mediodía, su hermana María Julia Esqueda confirmó que ya se tenía conocimiento de su paradero. A través de su cuenta de Instagram, agradeció el apoyo recibido con el mensaje: "gracias a todos".

Ismael Esqueda Miller pertenece a una familia de proyección pública, al ser nieto de la cantante Lucha Villa; sin embargo, la ficha fue emitida bajo los protocolos ordinarios, sin trato diferenciado.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre las circunstancias de su localización ni los motivos de su ausencia. Tampoco ha habido un pronunciamiento público del propio Esqueda Miller.