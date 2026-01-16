Localizan sin vida a Nancy Jazmín Gil en Ciudad Obregón

La mañana de este viernes fue localizado el cuerpo sin vida de Nancy Jazmín Gil López, joven que se encontraba desaparecida desde el sábado 10 de enero, tras haber sido privada ilegalmente de la libertad en el sur de Ciudad Obregón.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 11:50 horas sobre la calle Cuauhtémoc y 100, a corta distancia de la colonia donde vive su familia y donde el pasado miércoles fue asesinado Román Ernesto "N", cuñado de la víctima.

Familiares acudieron al lugar y confirmaron la identidad de la joven. Su desaparición había derivado en protestas y un plantón frente a la Fiscalía General de Justicia del Estado en Cajeme, donde exigían su localización con vida.

El caso generó mayor conmoción luego de que, el miércoles pasado, tras retirarse de la manifestación, el cuñado de Nancy Jazmín fuera asesinado a tiros. Familiares denunciaron entonces amenazas y falta de condiciones de seguridad.

Un día antes del hallazgo, autoridades informaron que los trabajos de búsqueda continuaban y que los presuntos responsables ya habían sido identificados. Tras localizar el cuerpo, la Fiscalía de Sonora confirmó que la víctima correspondía a Nancy Jazmín Gil López y precisó que existía un reporte de privación ilegal de la libertad desde el 10 de enero de 2026.

La dependencia señaló que una de las principales líneas de investigación se relaciona con el entorno personal de la víctima, en particular con su presunta relación —y la de su cuñado asesinado— con José Manuel Lucio Valenzuela, señalado como generador de violencia, con órdenes de aprehensión vigentes por homicidio y una recompensa ofrecida por su captura.

El área fue acordonada por corporaciones de seguridad para el procesamiento de la escena por personal ministerial y pericial. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para las diligencias correspondientes.

La Fiscalía informó que las investigaciones continúan en coordinación con autoridades de los distintos órdenes de gobierno, con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con los responsables.