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Locatarios del Mercado Hidalgo obtienen registro notarial

Por Martín Rodríguez

Abril 11, 2026 03:00 a.m.
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Locatarios del Mercado Hidalgo obtienen registro notarial

Por primera vez y por una abrumadora mayoría de locatarios, el Mercado Hidalgo obtiene su registro y certificación notarial con una organización civil que representará los intereses del comercio establecido en el centro de abasto popular.Luego de un año de procesos de registro que incluyeron algunas adversidades, finalmente los comerciantes consiguieron nombrar una representación por medio del Colectivo 5 de Mayo de Locatarios y Comerciantes del Mercado Hidalgo, A.C., que se convertirá en interlocutora con las autoridades y espacio para las mejoras del comercio.

Sus primeras medidas incluyen la promoción del mercado por cuenta propia, acciones para visibilizar el trabajo y la aportación histórica de casi 81 años y diversos planteamientos de mejora a la infraestructura.El acta constitutiva quedó protocolizada ante el notario público número 13, Javier Ávila Chalita. Claudio Pineda, presidente de la nueva organización de comerciantes locatarios del Mercado Hidalgo, mostró el acta constitutiva, trámite que les permitió demostrar que los comerciantes están de acuerdo con la integración de una directiva que los represente, a 81 años de la fundación del inmueble que les entregó el entonces gobernador Gonzalo N. Santos, el 5 de mayo de 1945.Francisco Javier Hernández, secretario general de la nueva organización que técnicamente abarca a casi la totalidad de locatarios, aseguró que sí han recibido apoyos diversos del presidente municipal Enrique Galindo Ceballos, aunque admitió que todavía hay pendientes por resolver tales como el repintado, la reposición de vidrios y el refuerzo de la seguridad interna.

Informó que los estatutos que se encuentran protocolizados en el acta constitutiva, ya entraron en vigencia, una vez que este viernes tenían en sus manos el acta constitutiva de la sociedad. 

La tesorera de la organización dijo que todos conocen los problemas por los que atraviesa el mercado, pero harán lo necesario para realizar sus actividades en coordinación con las autoridades.Los locatarios mostraron el legajo de firmas de apoyo a la constitución de la sociedad, que permitirá a los propios locatarios generar condiciones de manejo autónomo de su organización, de manera que en conjunto resuelvan problemas y planteen soluciones a necesidades básicas o en su caso promuevan diversos proyectos para la atención de necesidades mayores, que también afectan a ese centro de abasto popular.

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Berenice Cortés, locataria del Mercado Hidalgo, informó que se encuentran dispuestos a trabajar con las autoridades, pero por ahora se van a concentrar en actividades próximas de promoción al mercado, de manera que las segundas, terceras y hasta cuartas generaciones de locatarios, refuercen las estrategias para ganarse la preferencia de la gente.

José Meza Grimaldo, locatario del mercado, dijo que plantean diversos proyectos de mejora para el mercado pero requieren el apoyo de las autoridades, y aseguró que harán trabajo conjunto para que así se consiga.

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