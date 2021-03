Longoria: es tiempo de defender el lugar que merece el deporte

En foro con mujeres, la raquetbolista número uno del mundo, Paola Michelle Longoria López, anunció que incursionará en política después de desahogar toda su carrera deportiva, y el inicio inmediato de un negocio de emprendimiento.

Precisó que aún no se considera lista para "ingresar en la grilla" (sic), pero sí puede comenzar a involucrarse para defender el lugar que merece el deporte, pero su apoyo que es necesario para que San Luis Potosí tenga campeones en diversas disciplinas, y para ello se requiere de generar ayudas, partiendo del entendido de que el impulsor siempre sea un potosino.

En el vigésimo aniversario de su carrera deportiva, explicó que es tiempo de que ella como mujer se involucre en buscar qué otras potosinas y otros potosinos logren mejores resultados y soñar con medallas olímpicas "¿y por qué no?, que sea a través de un potosino o potosina". Dijo que precisamente por ello decidió sumarse en el lado del político, "a lo mejor y no como me gustaría, pero lo he mencionado un poquito... todavía no estoy lista para la grilla política".

Precisó que todavía tiene que darle mucho que dar a su deporte en México, y a su estado, "pero sí a través de mi persona, quiero empezar con ese cambio... ese cambio que me alienta y me hace soñar y pensar que en San Luis podemos cambiar".