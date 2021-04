Los 4 detenidos por el asesinato del líder de Coparmex afirman que fueron torturados y detenidos injustamente

Cuatro veracruzanos, señalados presuntamente de haber asesinado al dirigente de la Coparmex en San Luis Potosí, emprendieron acciones legales para denunciar que fueron acusados injustamente y sometidos a tortura.

La defensa de los ciudadanos Rudy "N", Abel "N", Ramiro "N" y Nicolás "N" informó que demandaron la Protección y Amparo de la Justicia Federal al considerar que hay graves irregularidades en su detención y en las imputaciones en su contra.

El abogado Fidel Ordóñez expuso que existen deficiencias constitucionales, hubo tortura, incomunicación y otros ultrajes y actos prohibidos en contra de los cuatro veracruzanos detenidos por supuestamente haber atacado a tiros al empresario Julio César Galindo Pérez.

"No se acreditó el nexo causal porque no existe señalamiento válido, regular y legal en su contra. Se valoraron hechos que de ninguna manera se encuentran robustecidos por alguna prueba obtenida de manera legal y que tampoco son ciertos", dijo.

Denunció que los detenidos se trasladaban en una camioneta de color beige, no negra ni gris oscuro, como era el automotor donde se trasladaba el o los asesinos del empresario.

En la solicitud de amparo se estableció que los cuatro fueron detenidas a las 20:20 horas del día primero de marzo del año 2021; y la Orden de Aprehensión fue librada 51 horas después, a las 22 horas con 23 minutos del día 3 de marzo.

"Tiempo en el que permanecieron recluidos, incomunicados y permanentemente torturados, violándose sus derechos procesales y garantías individuales", afirmó.

Acusó que el agente del Ministerio Público no exhibió en la Audiencia Inicial de Formulación de Imputación la tarjeta de circulación de la camioneta en la que viajaban los intervenidos, documento en donde consta el color beige de ese vehículo.