"Los ambulantes son el problema"

Locatarios del mercado República dijeron que el comercio informal es el verdadero problema y no que existiera o no el puente peatonal que fue retirado la medianoche del martes y que pasaba sobre avenida Reforma.

"Al Mercado no le beneficia ni le perjudica en nada si dejaban o quitaban el puente, lo que reamente nos afecta es el ambulantaje, por lo que esperamos que no se instalen más ahora que ya no está el puente", dijo un locatario.

Agregó que temen que el sitio pueda ser ocupado por más comercio informal "eso si nos afectaría en la asistencia de clientes a nuestros locales y por obvias razones las ventas se nos vendrían aún más abajo, sumándole la pandemia".

Otro de los comerciantes expuso que los ambulantes les quitan asistencia de gente al mercado "para que nos vaya mejor tendrían que quitar el ambulantaje, pero para que eso pase está en chino, porque además han aumentado como no se imaginan".