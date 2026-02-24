Los hampones de Tanquián sí fueron policías

Tres de los presuntos integrantes del crimen organizado detenidos recientemente en el municipio de Tanquián de Escobedo, no son guardias civiles en funciones, pero anteriormente sí pertenecieron a la corporación, aseguró el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

En días pasados, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó de la detención de una célula delictiva de seis integrantes con un arsenal en el municipio huasteco.

Diversas fuentes informativas reportaron que tres de los detenidos correspondían a policías estatales.

El gobernador refirió que la Guardia Civil Estatal (GCE) "barrerá" parejo con todos los delincuentes, por lo tanto, si detecta policías estatales inmiscuidos procederá en contra de ellos, incluso buscará imputarles doble delito.

Gallardo Cardona aseveró que este caso de nexos entre expolicías y criminales en la Huasteca potosina, son la evidencia de que la guardia actúa sin distinciones al momento de operar y aplicar la legislación.

"No eran activos. Sí pertenecieron en su momento a la Guardia o a la Policía Estatal, que era la anterior. Con esto queda claro que es parejo; aquí todo es

parejo", manifestó el mandatario estatal.

En el 2023, la SSPC cesó a 12 policías por cometer ilícitos, de los cuales siete atracaron un comercio de venta de cerveza en Soledad de Graciano Sánchez el 29 enero de 2023, y cinco robaron en un domicilio en la capital potosina el 13 de diciembre de 2022.