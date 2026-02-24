logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Fotogalería

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Los hampones de Tanquián sí fueron policías

La GCE "barrerá" parejo con todos los delincuentes, dice Gallardo

Por Rubén Pacheco

Febrero 24, 2026 03:00 a.m.
A
Los hampones de Tanquián sí fueron policías

Tres de los presuntos integrantes del crimen organizado detenidos recientemente en el municipio de Tanquián de Escobedo, no son guardias civiles en funciones, pero anteriormente sí pertenecieron a la corporación, aseguró el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

En días pasados, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó de la detención de una célula delictiva de seis integrantes con un arsenal en el municipio huasteco. 

Diversas fuentes informativas reportaron que tres de los detenidos correspondían a policías estatales.

El gobernador refirió que la Guardia Civil Estatal (GCE) "barrerá" parejo con todos los delincuentes, por lo tanto, si detecta policías estatales inmiscuidos procederá en contra de ellos, incluso buscará imputarles doble delito.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Gallardo Cardona aseveró que este caso de nexos entre expolicías y criminales en la Huasteca potosina, son la evidencia de que la guardia actúa sin distinciones al momento de operar y aplicar la legislación.

"No eran activos. Sí pertenecieron en su momento a la Guardia o a la Policía Estatal, que era la anterior. Con esto queda claro que es parejo; aquí todo es 

parejo", manifestó el mandatario estatal.

En el 2023, la SSPC cesó a 12 policías por cometer ilícitos, de los cuales siete atracaron un comercio de venta de cerveza en Soledad de Graciano Sánchez el 29 enero de 2023, y cinco robaron en un domicilio en la capital potosina el 13 de diciembre de 2022.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Foto del día | Retenes reforzados
Foto del día | Retenes reforzados

Foto del día | Retenes reforzados

SLP

Alberto Martínez

Más presencia de la GCE en SLP.

Reportan seis casos de dengue en la Huasteca durante invierno
Reportan seis casos de dengue en la Huasteca durante invierno

Reportan seis casos de dengue en la Huasteca durante invierno

SLP

Huasteca Hoy

El mosquito aedes aegypti es el vector principal en los contagios registrados

Salud identifica marihuana como droga principal en SLP
Salud identifica marihuana como droga principal en SLP

Salud identifica marihuana como droga principal en SLP

SLP

Rubén Pacheco

El programa Escuela Segura, en colaboración con la Secretaría de Educación, ofrece capacitaciones y revisiones para prevenir consumo

Incendios arrasan miles de hectáreas; ya hay un detenido
Incendios arrasan miles de hectáreas; ya hay un detenido

Incendios arrasan miles de hectáreas; ya hay un detenido

SLP

Pulso Online

En una semana se combatieron 15 siniestros; más de 17 mil hectáreas han sido afectadas en lo que va del periodo.