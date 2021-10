Lucha contra corrupción de AMLO no ha sido más que un fracaso: Priego

El vocero del Arzobispado de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego, consideró que la lucha contra la corrupción que prometió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no ha sido más que "un fracaso", esto luego de que se dieran a conocer los resultados de la organización "World Justice Project", que ubican a México en el lugar 135 de entre los 139 en el ranking de ausencia de corrupción.

Priego Rivera recalcó: "Estamos en el top cinco de los países más corruptos del mundo, lo cual es una verdadera lástima, esto quiere decir que todo han sido discursos y palabras; en realidad, no ha habido una lucha efectiva y real contra la corrupción, ha sido un fracaso".

El religioso sostuvo que no solamente el país no ha avanzado en la materia, sino que incluso ha descendido algunos lugares, es decir, que a mitad del sexenio de López Obrador, México ahora es más corrupto que con los gobiernos anteriores.

Expuso que, con todo respeto para países como República Democrática del Congo, Uganda o Camboya, México es un país mucho más desarrollado tanto social como económica y tecnológicamente, por lo que es increíble que el país se ubique junto con ellos en los mismos niveles de corrupción.

Finalmente, indicó que lo más increíble es que el Jefe del Ejecutivo ya anunció que acudirá a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para exponer el tema de la lucha contra la corrupción. "Es decir, que no sólo somos de los países más corruptos del mundo, sino que además queremos darles clases de honradez al mundo, es penoso".