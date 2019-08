Madre exige atender caso de acoso sexual en escuela primaria

Una madre de familia denunció que un alumno de cuarto grado, presuntamente le hizo proposiciones de índole sexual a su hija en una escuela, ubicada al norte de la ciudad y acusó al director de no tomar acciones al respecto.

La denunciante, quien solicitó no ser identificada, narró que el último día de clases del ciclo escolar pasado, supuestamente el niño de 9 años de edad le propuso a su hija darle un dulce a cambio de que le mostrara sus partes íntimas.

Comentó que, tras la confesión de la niña, reportó de lo sucedido al director, quien le aseguró que tomaría el asunto a la brevedad, así como acciones urgentes, pero a una semana de iniciar el ciclo escolar no ha tratado el tema.

Dijo que la niña no ha acudido a clases porque la incómoda la presencia de su compañero. En tanto el directivo decide qué acciones tomar, la mamá llevó a la alumna con una psicóloga de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), a fin de ayudar con la investigación de lo sucedido.

Aseveró que el infante ya tiene antecedentes de ese mismo comportamiento, pues el año escolar anterior, dos madres de familia expresaron la misma situación al directivo, quien desestimó los señalamientos.

"A mí lo que más me causa problema, es que mi hija no está acudiendo a la escuela porque se siente incómoda de que el niño esté ahí. El director dice que así se hacen las cosas, que los protocolos son así: que deben estar juntos hasta que no den una respuesta definitiva. El otro caso del otro niño, eso fue en primer año. El niño ofreció un spinner a cambio de que se dejara ver y tocar, pero esto fue a un niño (...) desde primer año se pudo evitar todo esto".