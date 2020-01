Maestros acusados de acoso no imparten clases este semestre, dice el director de Ciencias de la Comunicación

Dos profesores acusados por alumnas, por presunto acoso sexual fueron separados de forma parcial de la impartición de clases para el presente semestre, esto como medida precautoria, informó Jorge Héctor Ávila Hernández, director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UALSP).

El 28 de noviembre pasado, alumnas y estudiantes de esa entidad universitaria denunciaron presuntas prácticas de acoso por parte de varios académicos y alumnos, durante una actividad escolar de cierre de año.

Ávila Hernández explicó que se integró una comisión para la atención de dichos señalamientos, cuya instancia fue la que recomendó aplicar esa medida mientras se lleva a cabo la respectiva investigación.

"Esa es la razón por la cual en este momento los profesores no están frente a grupo. Los tiempos de la investigación los define la comisión institucional, es decir, no podemos saber, varios meses, puede ser más tiempo. Es algo que no te podría anticipar", comentó.

Reportó que las alumnas ratificaron por escrito la denuncia de los probables actos de acoso sexual, por lo tanto, la comisión se encuentra en el proceso de recabar todos los datos.

Según fuentes de la Facultad, son seis las denuncias contra dos profesores.