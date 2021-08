Maestros antorchistas regresarán a las aulas bajo protesta

Al no existir condiciones en las escuelas, no contar con la segunda vacuna para maestros, el riesgo para los alumnos, así como el alto número de contagios, el Movimiento Antorchista Magisterial no está de acuerdo que se regrese a clases, comento Luis Antonio Rodríguez, quien estuvo acompañado por la maestra Judith Alonso y Oscar García, dirigente estatal de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionario Rafael Ramírez.

La maestra Judith comento "vamos a regresar bajo protesta, estamos frente a la ley del más fuerte, y es claro que no se puede exponer a los niños y jóvenes, por tal motivo, como maestros, estamos en la zozobra por que existen muchas interrogantes con este regreso a clases, estamos de acuerdo que se regrese, pero con las condiciones necesarias tanto para alumnos como docentes y escuelas adecuadas".

Por tal motivo, lo único que piden son las condiciones, porque ya no solo es en la institución educativa donde existe el posible contagio, sino en el transporte público y en ello se corre riesgo para todos.