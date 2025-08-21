logo pulso
Mantiene Bomberos 4 estaciones cerradas; inician colecta

Anunciaron la apertura de una cuenta en una web para donativos

Martín Rodríguez

Agosto 21, 2025 01:55 p.m.
A
Foto: Citlally Montaño/Pulso

Foto: Citlally Montaño/Pulso

El Cuerpo de Bomberos Metropolitanos presentó campaña de recaudación de fondos 2025.

El presidente del Patronato, Eduardo Moreno Vellido, y el comandante del Cuerpo de Bomberos Adolfo Benavente Duque, presentaron la campaña que va acompañada de la apertura de una cuenta en una página especializada que registra los movimientos de ingresos de donativos

El portal Gofundme será el responsable de recibir los donativos de ciudadanos y empresas, con la meta de reunir como mínimo un millón de pesos. La conferencia de prensa dio por iniciada la campaña de recaudación de fondos.

Empresarios y ciudadanos que quieran donar, podrán depositar en el portal:

https://www.gofundme.com/f/cuerpo-de-bomberos-metropolitanos-de-san-luis-potosi-mx

Señalaron que no importa la cantidad sino que se pueda alcanzar el recurso deseado para 2025.

El dinero permitiría dar operatividad al Cuerpo de Bomberos o tratar de revertir algunos efectos de la falta de movilidad financiera, producto de incrementos en costos.

Adolfo Benavente, explicó que precisamente por falta de recursos, hasta ahora mantienen cerradas cuatro estaciones, ubicadas en la Zona Industrial, Lomas Himalaya y de manera itinerante, la estación de Soledad de Graciano Sánchez y la otra itinerante se encuentran el Centro de Abastos.

Esto, aunque las aportaciones van al corriente, mes con mes, en el caso de las autoridades.

Martín Rodríguez

Anunciaron la apertura de una cuenta en una web para donativos

