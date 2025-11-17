logo pulso
Mantiene Gobierno adeudo de más de 208 mdp con la UASLP

Se prevé al mediodía de este lunes el anuncio de pago a la casa de estudios

Por Redacción

Noviembre 17, 2025 12:28 p.m.
A
Mantiene Gobierno adeudo de más de 208 mdp con la UASLP

El Gobierno del Estado mantiene un adeudo de 208 millones 684 mil 872 pesos con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), de acuerdo con el anexo de ejecución del Convenio Marco de Colaboración, firmado para el ejercicio 2025.

El documento —que desglosa los montos calendarizados y los pendientes de transferencia— establece que al 31 de octubre de 2025, el Estado debía haber entregado 506 millones 155 mil 546 pesos, mientras que el monto total calendarizado para el año asciende a 2 mil 989 millones 696 mil 079 pesos.

En este contexto, está prevista para este lunes a las 13:00 horas la entrega de recursos a la universidad en el Centro de Negocios Potosí, donde el gobernador Ricardo Gallardo y el rector Alejandro Zermeño sostendrán una reunión y emitirán un anuncio conjunto sobre la situación financiera y los apoyos acordados.

Aunque no se ha adelantado el monto que será cubierto hoy, el evento ocurre en medio del señalamiento oficial sobre los recursos pendientes y la exigencia de la universidad por el cumplimiento íntegro del convenio.

