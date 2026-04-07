Mantienen asegurados 70 canes en el CIBA

Más de 70 perros permanecen actualmente en el Centro Integral para el Bienestar Animal (CIBA), cifra que fue puesta sobre la mesa durante la primera sesión de la Comisión de Gestión, Bienestar y Protección Animal del Cabildo capitalino, donde se planteó impulsar su adopción y fortalecer la capacidad operativa del área encargada.

La regidora presidenta de la comisión, Maritza Jenith Vázquez Pérez, subrayó la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo del personal de la Unidad de Gestión, Bienestar y Protección Animal, al considerar que el número de animales bajo resguardo refleja la carga operativa que enfrenta el municipio.

También planteó reforzar la coordinación con asociaciones, colectivos y rescatistas independientes para ampliar las posibilidades de adopción y atención.

Durante la sesión, integrantes de la comisión manifestaron su respaldo para atender las necesidades de la dependencia y dar salida a los más de 70 perros que permanecen en el CIBA, principalmente mediante campañas de adopción y acciones de esterilización.

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En el mismo encuentro, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Juan Antonio Villa Gutiérrez, presentó un informe del área y adelantó reuniones con asociaciones de veterinarios y con la UASLP para fortalecer las jornadas de esterilización. Además, se contempla la adquisición de vehículos especializados para mejorar la atención y traslado de animales.