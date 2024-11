Alistan concentración en Plaza de Armas con motivo del 25N

En conmemoración del "25N", Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, se llevará a cabo una concentración pacífica en Plaza de Armas, el domingo 24 de noviembre a partir de las 11:30 horas.

La colectiva "We R Women On Fire" anunció a través de sus redes sociales las actividades que se llevarán a cabo en distintos estados de la República, entre ellos, San Luis Potosí. El punto de encuentro será la "Antimonumenta a Karla Pontigo", ubicada en Plaza de Armas, frente al Congreso del Estado y Palacio de Gobierno.

Dentro de la concentración se llevarán a cabo diferentes actividades, como un tendedero de denuncias de violencia de género, pase de lista para nombrar a las víctimas de feminicidio y un micrófono abierto.

"We R Women On Fire" señaló que la concentración tiene el objetivo de nombrar y recordar a las mujeres que la violencia les ha arrebatado. Invitan a las asistentes a llevar flores, fotos, velas, denuncias, casos de feminicidio y demás elementos para colocar en el tendedero.

Hace un año, la manifestación por el 25N tuvo lugar en el Instituto de las Mujeres del Estado (IMES) como protesta en contra de la intención de retirar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), que constituye una serie de acciones de emergencia que permiten enfrentar y erradicar este tipo de violencia, vigente en aquel entonces en seis municipios.

En agosto de este año se levantó la AVGM en Matehuala, Tamazunchale y Tamuín, después de que la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) determinó, de acuerdo a datos estadísticos, que no existe un riesgo inminente que justifique la continuación de la alerta en estos municipios, desatando la indignación de defensoras y activistas feministas, que señalaron que la violencia persiste.