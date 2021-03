Marchan familiares, empresarios y amigos para exigir justicia por el asesinato de Julio César Galindo

Narváez Arochi, ex dirigente de Nuestro Centro señaló que no se puede aceptar que la gente buena tenga un desenlace como el ocurrido y afirmó que lo sucedido con el líder de Coparmex no quedará en el olvido.

Armando Reyes, de la Canacope exigió que se dé con quienes perpetraron la muerte del Julio César Galindo que fue una persona de bien en todos los sentidos.

Frente a Catedral, los manifestantes guardaron silencio en homenaje a Galindo Pérez.

En la Plaza de Armas, a nombre de los integrantes de la movilización, D'Argence exigió al gobernador Juan Manuel Carreras que cumpla y actúe para esclarecer el asesinato y que no se dé carpetazo al tema o se pongan plazos de solución que no se cumplan. "No fue un intento de robo, esto tenía nombre y apellido".