Marco gama: azul total (VIDEO)

Azul de cepa, el senador con licencia Marco Gama Basarte sí confía en el proceso interno que realiza su partido, Acción Nacional, para elegir al candidato de la coalición Sí por San Luis a la gubernatura. A diferencia de otros, él ve equidad y piso parejo en el modo con que el Comité Ejecutivo Estatal lleva el proceso.

Y días después de que Sonia Mendoza, la aspirante que decidió abandonar el proceso alegando que no existía piso parejo, Gama Basarte indica que no se trata nada mas de decir y generar percepciones "que no podemos sustentar". Y amonesta: "es importante en esto hablar ahora sí con los pelos de la burra en la mano cuando queremos denunciar alguna anomalía".

A Octavio Pedroza y a Xavier Nava, Gama Basarte los convoca a "que con generosidad, con humildad analicen cómo van caminando en este proceso. Las puertas acá están abiertas para que se sumen con nosotros", al proyecto que, dice, es el ganador.

Lo pide porque considera que combina experiencia en los cargos públicos y un apego de más de 25 años al partido blanquiazul, elementos que, considera, dan competitividad para enfrentar a Morena.

Momento de madurez

La decisión de la diputada local Sonia Mendoza Díaz de abandonar la contienda denunciando inequidad en el proceso interno panista fue evaluada por Gama Basarte como una estrategia "válida y lícita", pero indica que por lo que a él respecta, no le hará desviarse de la ruta de participar en un proceso que tendrá buen resultado, apuntó, siempre y cuando los participantes en el proceso privilegien los intereses primero de San Luis Potosí, y luego del Partido Acción Nacional.

"Ahorita es momento", señala, "de demostrar la madurez y la responsabilidad de cada uno de nosotros para lo que estamos buscando".

Comprende que en una contienda como esta, haya apasionamientos, pero convoca a los otros aspirantes a estar a la altura de San Luis, "que no merece confrontaciones y creo que a esto tenemos que abonar los precandidatos del PAN".

Insiste en que no se bajará del proceso y en que, si uno de los criterios para seleccionar al candidato panista es la competitividad, él la ha demostrado al ganar en 2018 la senaduría con una fórmula que no aparecía en las encuestas. "No existíamos en el proceso", recuerda, "sin embargo algo que he aprendido a lo largo de 30 años de participar en política pues es que la mejor encuesta es la que le da la cercanía con la gente y estar trabajando".

Ese gusto por "la talacha" fue lo que le dio la oportunidad de ganar en una elección en la ola morenista que barrió con casi todas las senadurías, con excepción de cuatro estados, entre ellos San Luis Potosí, con el factor extra de que se logró en un estado no gobernado por el PAN.

Además de ese ingrediente de su propia carrera política de 25 años de militancia en el PAN, lo hace también competitivo.

En todo caso, señala, la ciudadanía y el proceso interno panista merecen el respeto de los aspirantes a la gubernatura.

Piso firme

El entrevistado dice que no comparte el argumento de Sonia Mendoza para hacerse a un lado en la carrera por la candidatura.

Él ha observado "piso parejo" en el proceso por parte de la dirigencia estatal.

Recordó una reciente reunión entre los entonces cuatro aspirantes y las dirigencias estatal y nacional, desde el CEN se hizo un pedido, precisamente, para que la equidad estuviera garantizada.

Refiere dos acciones tendientes a otorgar esa garantía, una orden para que todos los comités municipales panistas recibieran a los cuatro aspirantes en igualdad de condiciones, y otro más para que los empleados del comité estatal o de los municipales pidieran licencia hasta el final del proceso.

A juicio de Gama Basarte, esas acciones generan condiciones para un "piso parejo" para los contendientes.

Insiste en que no ha visto inequidades en el proceso, y que si las percibiera, las comentaría.

Azul puro

Durante la entrevista, se le hace notar su ascendencia eminentemente blanquiazul, lo que refleja hasta su indumentaria.

"Sólo traes colores azules", se le comenta. "Totalmente", es la respuesta.

Entonces, aprovechando las menciones a su raigambre partidista, se le pregunta qué siente al estar ahora, codo a codo, con el antiguo adversario tricolor. ¿No siente prurito?, se le cuestiona.

Indicó que en un momento inicial, la alianza con el PRI daba para analizar muchas cosas.

Sin embargo, concluye que esa unión es positiva para el país, pues responde a la exigencia de generar equilibrios, primero en la Cámara de Diputados, y en los estados.

Reconoce que en su historia personal y en la del PAN siempre estará el combate a la corrupción y la opacidad de los gobiernos tricolores, pero ante las decisiones tomadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el momento político obliga a conjuntar esfuerzos de los que piensan distinto a Morena.

Por eso, señaló que se debe reunir al PAN, al PRI y al PRD para blindar a San Luis Potosí de las decisiones equivocadas de la 4T.

La ruta de AMLO, acusa, sólo ha deteriorado el crecimiento del país. En el Senado ha atestiguado la ausencia de diálogo de Morena, que no cambia una sola coma a las iniciativas presidenciales.

"Ha sido una sinrazón del gobierno, a capricho del presidente, juzga.

El establecimiento de la 4T en San Luis no se puede permitir. Por esa razón, indica, le da la bienvenida a la coalición con el antiguo rival.

Firme ante la 4T

Rechaza, como lo afirmara el aspirante a la candidatura morenista, Juan Ramiro Robledo Ruiz, que sólo con un presidente afín a AMLO le iría bien a San Luis Potosí.

Veracruz, un estado con un gobierno afín a la 4T, pero al que no le va nada bien, es muestra de lo anterior.

En contraparte, debe haber una postura respetuosa pero firme ante el gobierno federal "para exigir el respeto" que el estado merece.

Señala que el acompañamiento con el gobierno es obligado, pero San Luis también tiene la obligación de generar las condiciones para no depender de la Federación en todas sus decisiones.

Sólo así, dijo, el estado recuperará el liderazgo en la región del Bajío, sin depender de la afinidad con el presidente.

Esa misma firmeza, dijo, debe mostrarse en el ámbito financiero. La exigencia de respeto, abunda, no impide que se pueda generar una buena relación a través de la presentación de proyectos definidos.

No se trata de confrontar innecesariamente, sino de buscar el fortalecimiento del federalismo.

Actualmente, solo se observa a la Presidencia de la República y a la SHCP "buscando acomodar los recursos que seguramente estarán en juego en el próximo proceso electoral".

Hablando de economía, se le menciona al entrevistado que 2021 presenta un escenario muy adverso. Sobre por qué buscar la gubernatura en esas condiciones, Gama Basarte señala que está en el proceso interno panista no por las facilidades que se puedan generar en algún proceso electoral.

Indicó que busca formar un gobierno que invierta en lo más importante del estado: su gente, y no pensar sólo en la inversión de grandes empresas.

Pero no se olvida de la iniciativa privada. Gama Basarte pregona que buena parte de la recuperación económica del estado pasa por la capacidad de lograr acuerdos y participaciones de las Asociaciones Público Privadas.

"Es lo que viene, hay que entrarle, hay que arriesgarle en el tema", señala, "pues nos darán la posibilidad de contar con los elementos necesarios para ver crecer al estado".