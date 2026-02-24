logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Fotogalería

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

"Mariguana, la droga más consumida"

Por Rubén Pacheco

Febrero 24, 2026 03:00 a.m.
A
"Mariguana, la droga más consumida"

Derivado de las atenciones brindadas a lo largo del 2025, se identificó que la principal droga que consumen pacientes con adicciones corresponde a marihuana, informó Leticia Mariana Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado.

Describió que la edad de la población adicta a este tipo de enervante oscila entre los 20 y 30 años de edad, es decir, es una enfermedad que afecta principalmente a las personas jóvenes de la entidad.

Para el caso de las infancias y adolescentes, subrayó que mantiene colaboración con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), a fin de ejecutar el programa "Escuela Segura", donde no solo se realizan revisiones de mochilas, sino que se facilitan capacitaciones y pláticas sobre los riesgos y las implicaciones del consumo de las drogas.

Explicó que, en caso de detectarse un usuario con este tipo de problemas en los Centros de Salud, se generan las condiciones para que reciba atención en los Centros de Atención Primaria de Adicciones (CAPA) o más especializada, con el Instituto Temazcalli.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Lo que más tenemos detectado, es el consumo de marihuana. Aunque obviamente cuando la gente lleva consumiendo una sustancia más fuerte, es cuando entra el Temazcalli para poder darle la atención que requiere el paciente", añadió Gómez Ordaz.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Foto del día | Retenes reforzados
Foto del día | Retenes reforzados

Foto del día | Retenes reforzados

SLP

Alberto Martínez

Más presencia de la GCE en SLP.

Reportan seis casos de dengue en la Huasteca durante invierno
Reportan seis casos de dengue en la Huasteca durante invierno

Reportan seis casos de dengue en la Huasteca durante invierno

SLP

Huasteca Hoy

El mosquito aedes aegypti es el vector principal en los contagios registrados

Salud identifica marihuana como droga principal en SLP
Salud identifica marihuana como droga principal en SLP

Salud identifica marihuana como droga principal en SLP

SLP

Rubén Pacheco

El programa Escuela Segura, en colaboración con la Secretaría de Educación, ofrece capacitaciones y revisiones para prevenir consumo

Incendios arrasan miles de hectáreas; ya hay un detenido
Incendios arrasan miles de hectáreas; ya hay un detenido

Incendios arrasan miles de hectáreas; ya hay un detenido

SLP

Pulso Online

En una semana se combatieron 15 siniestros; más de 17 mil hectáreas han sido afectadas en lo que va del periodo.