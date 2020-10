Martínez Belmares, en su derecho de acudir a la justicia federal: Vega Arroyo

En torno al recurso de amparo obtenido por la ex aspirante a comisionada para la atención de víctimas en el estado, Blanca Laura Martínez Belmares, en contra de la decisión del Congreso de reelegir a Jorge Vega Arroyo como titular de la CEEAV, este último expresó que "ella está en pleno ejercicio de sus derechos, pero será el Poder Judicial Federal el que determine si le asiste la razón o no".

Mencionó que es normal que las decisiones que toma el Congreso en cuanto a diversos nombramientos "generen manifestaciones a través del amparo, aunque hasta el momento no he sido notificado de este amparo en especial porque no soy autoridad responsable. Será el Poder Legislativo el que responderá ante esta manifestación o impugnación del proceso de elección", aclaró.

De la acusación de la ex aspirante de que Vega Arroyo "copió" su idea de expandir la presencia de la CEEAV a las cuatro zonas del estado, el funcionario dijo que evitará entrar en polémica en esos temas, pero aclaró que la apertura de Centros Integrales de Atención a Víctimas en otras ciudades del estado es algo que ya está contemplado en los reglamentos de la Comisión.

En cuanto a la supuesta falta de un plan de trabajo, el funcionario aseguró que sí presentó su propuesta al Congreso del Estado como requisito para contender por el puesto y que, de ello, hay evidencia en los registros del Poder Legislativo.

Sobre la legalidad o no del proceso de elección, Vega Arroyo comentó que él mismo sería un tercero interesado en que eso se aclare y recordó que Martínez Belmares es asambleísta de la CEEAV, por lo que forma parte activa de los trabajos que se realizan en la Comisión.