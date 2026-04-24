Más canchas rehabilita el Alcalde Galindo Ceballos

Como parte de la rehabilitación de espacios deportivos con miras a la Copa del Mundo, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos entregó canchas de fútbol recién rehabilitadas en la colonia Del Llano, donde reafirmó la importancia de las acciones del programa "De Color mi Jugada", que incluirá el mejoramiento de 100 áreas en diferentes colonias.

En la edición 543 del programa Capital al 100, el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos reafirmó la relevancia de hacer trabajo en beneficio de las y los Capitalinos e insistió en que San Luis Capital aprovechará la promoción turística por el Mundial y continuará con estímulos para que sirvan como motivación para alejar a niñas, niños y adolescentes de situaciones de riesgo, con actividades artísticas o deportivas para hacer ciudadanas y ciudadanos de bien.

Asimismo, el Presidente Municipal recordó que personalmente realiza una constante supervisión de la ciudad, no obstante, pidió a las y los habitantes a ser aliadas y aliados para mantener la Capital en las mejores condiciones. Como parte de las actividades del prograa Capital al 100 en la colonia del Llano, el Alcalde inauguró también un mural creado por talento local con motivos futbolistas que viste las canchas recién rehabilitadas.

Por su parte, el titular de Deporte, Luis Fernando Alonso, anunció que próximamente se pondrán en marcha nuevos proyectos y más eventos deportivos, asimismo, recordó que está abierta la convocatoria de becas para apoyar a talentos en distintas disciplinas.

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El director de Servicios Municipales, Cristian Azuara puntualizó que de las 100 áreas deportivas que se rehabilitaran, ya van 37 rescatadas. Asimismo, se han realizado más de 380 murales con artistas locales.

A la par, se llevaron a cabo acciones de mejoramiento del alumbrado público y también labores de reforestación.