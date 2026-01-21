logo pulso
Más de 2 mil hogares recibieron agua potable

Por Rolando Morales

Enero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Más de 2 mil hogares recibieron agua potable

Durante la última semana, comunidades de la capital que no cuentan con suministro regular de agua potable, recibieron alrededor de 3 millones 180 mil litros cúbicos de agua a través de pipas municipales. La distribución alcanzó a más de 2 mil hogares y benefició a unas 11 mil 400 personas, principalmente en zonas donde el abasto por red es intermitente o inexistente.

De acuerdo con la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Ayuntamiento, el reparto se llevó a cabo mediante vehículos cisterna que recorrieron 20 colonias y también dieron servicio a cuatro centros educativos, ubicados en comunidades como Escalerillas, Tierra Blanca, El Garambullal, Joyas del Aguaje, Peñascal, Jilguero Las Aves, Los García y Pozuelos, entre otras. En estos puntos, el agua entregada se destinó tanto al consumo básico como a actividades cotidianas en escuelas y viviendas.

De manera paralela, personal operativo realizó trabajos de saneamiento en otras zonas de la ciudad. Con apoyo de vehículos de succión y desazolve, conocidos como Vactor, se atendieron problemas en tuberías y drenajes de las comunidades de Milpillas, Rinconada, Escalerillas y Casa Blanca, donde se registraban taponamientos y acumulación de residuos que afectaban el funcionamiento del sistema.

En el mismo periodo, se llevaron a cabo reparaciones en la infraestructura hidráulica, entre ellas la atención de tres fugas de agua potable detectadas en la red y la corrección de una tubería de aguas grises. Estas intervenciones buscan reducir pérdidas de agua y evitar escurrimientos que, además de desperdiciar el recurso, generan afectaciones en calles y viviendas cercanas.

Las acciones se concentraron en zonas con mayor rezago en servicios básicos, donde el suministro por medio de pipas continúa siendo una de las principales alternativas para cubrir la demanda de agua mientras se atienden los problemas estructurales en la red.

