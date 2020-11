Más de 2 mil trabajadores de la Zona Industrial se han contagiado de Covid: Pérez Castillo

De acuerdo con la Unión de Usuarios de la Zona Industrial, hasta el 4 de noviembre suman 2 mil 110 contagios por Covid-19 entre los trabajadores de las empresas ubicadas en este espacio; de éstos, mil 958 se han recuperado y 152 se mantienen activos, mientras que cinco personas han fallecido.

Ricardo Pérez Castillo, presidente de la Uuzi, detalló que el índice de letalidad es de 0.236% y los cinco decesos son casos en los que los enfermos presentaban algún otro problema crónico como diabetes, hipertensión, u obesidad.

El líder industrial hizo un enérgico llamado a que las empresas y los colaboradores no relajen las medidas sanitarias. Además, recalcó que es indispensable y básico el uso de cubrebocas que cuente con las garantías de protección necesarias para evitar algún tipo de riesgo de contagio, asimismo la aplicación constante de gel antibacterial, lavado de manos y el respeto de la sana distancia en los espacios abiertos y cerrados.

Dijo que en las últimas semanas, se ha tenido un incremento considerable de casos de coronavirus, pues hasta el 31 de octubre eran mil 899 trabajadores los contagiados en Zona Industrial, y en menos de 15 días se sumaron otros 211 casos positivos de Covid-19.

"Desde el inicio de la pandemia, hemos implementado todas las medidas factibles necesarias, para que las empresas no se conviertan en zonas de brotes. Continuamos con los filtros y protocolos sanitarios, las medidas dentro de las empresas y en el transporte de personal no se relajarán", señaló.