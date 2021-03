Más denuncias contra Invercorp

Se siguen acumulando denuncias por la empresa Invercorp. Una usuaria aseguro que gastó en la supuesta inversión sus ahorros de 18 años y ahora no ve ni un peso de regreso.

Explicó que se les hizo firmar un convenio con la amenaza de que no se les devolvería nada si no se adhieren a él. Sin embargo, de todos modos, nada les fue devuelto, y siguen esperando la resolución de alguna autoridad jurisdiccional.

La señora Patricia Govea explicó que a ella la invitó una persona cercana a ingresar y confesó que a ella y a su esposo les dio "un poco de desconfianza", pero su hermana ya había entrado y se dieron cuenta de que le estaban pagando puntual el 10 por ciento de la inversión que le prometieron.

Comentó que su esposo tenía un poco de dinero ahorrado y acordaron entrar a la inversión en 2019, y en poco tiempo ella fue despedida de su trabajo y la liquidaron y con el producto de ese dinero decidieron invertir para hacer rendir el dinero correspondiente a los ahorros de 18 años.

Dijo que estuvieron pagando puntual, y la firma del contrato se realizó en las oficinas de Carranza y al llegar, vieron que todo el personal era muy atento, "y las oficinas muy bonitas, así que más confianza nos dio".

Recordó que todo parecía ir bien hasta que en noviembre de 2019 la empresa se empezó a atrasar con el pago, bajo el argumento que no había liquidez, pues unos clientes aún no les pagaban. "Se la fueron llevando con puras promesas de pago, la próxima semana, en 15 días, el siguiente mes salen 2 juntos y así, hasta que en definitiva no se les respondió por el dinero".

Dijo que le llamaron para una reestructuración de la inversión, con un 3.33 por ciento mensual, "condición a la cual firmaba o adiós inversión, por lo cual acepté, pero de ahí ni un solo pago, ni una sola llamada por parte de su personal para dar explicación alguna ni nada".