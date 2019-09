Más fácil perseguir el robo intelectual en la red: experto

Es más fácil proteger y hacer valer un derecho sobre un contenido digital, que uno convencional, valoró Óscar Javier Solorio Pérez, experto en propiedad intelectual de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.

Para el académico, lo anterior se sustenta en que es más fácil detectarlo, más económico perseguirlo y dar con quien lo utiliza de forma indebida.

"En el mundo analógico, no es que no utilicen tu material. Si eres un profesor universitario y tienes un libro publicado por una editorial (...) Tú no te das cuenta, pero probablemente tu libro sea fotocopiado miles de veces al día en todo el territorio nacional, nada más que no te das cuenta", ejemplificó.

Por lo anterior, adujo que es más fácil probar el acceso y la conducta infractora en la red, pues en línea "es muy difícil" borrar todo el rastreo del robo intelectual, por ejemplo, de un medio de información o una columna de un periodista.

De acuerdo con el especialista, existe una percepción generalizada de que los contenidos disponibles en internet "como es fácil acceder a él", se tiene el derecho a apropiarse de los mismos o usarlos sin permiso.

"Esto no es así, porque es como comparar que si voy pasando por la calle de Carranza y veo un coche abierto con las llaves puestas, como es fácil, subirme y arrancarlo. Entonces eso me da derecho a llevármelo y evidentemente que no es así", sentenció.

Recalcó que en el ámbito jurisdiccional hay "mucho" por mejorar, pues los procedimientos al respecto en el país son de índole administrativo seguidos de un juicio.