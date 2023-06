Más importante que alcaldías inviertan en seguridad que en obra pública: SGG

Ante el recrudecimiento de la violencia e inseguridad en una zona de la Huasteca potosina, el titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado, José Guadalupe Torres Sánchez, hizo un llamado a las y los alcaldes de la región a prepararse para actuar como primeros respondientes en caso de que se presenten situaciones de inseguridad, priorizando la compra de armas ante la obra pública.

"Hay municipios donde tienen cuatro o cinco policías y sin armar, yo ya les dije a todos los presidentes municipales, si la obra pública, pues claro, pero es más importante hoy en día invertir en el tema de la seguridad", enfatizó.

Descartó que quienes encabezan los Ayuntamientos no estén cumpliendo con sus responsabilidades en el tema de seguridad, pero que lo que observan es que no han puesto el énfasis necesario en el equipamiento, capacitación y fortalecimiento de sus corporaciones municipales de seguridad pública.

"No es que no estén cumpliendo, porque de cierta forma ellos buscan hacerlo, más bien es que no le han puesto la intensidad necesaria", reiteró.

Finalmente, Torres Sánchez, recordó constantemente se están llevando a cabo reuniones para abordar los temas de seguridad, mismas que son independientes a las mesas de paz y seguridad que se llevan a cabo caso todos los días en las instalaciones del C5i2, o en su caso, de forma itinerante en el interior, la última se realizó precisamente en el municipio de Tamuín.