Matehuala, Soledad y municipios de la Huasteca serán prioridad en operativo de vigilancia del 6 de junio

Será hasta mañana, miércoles 26 de mayo, que el Gabinete Estatal de Seguridad definirá el número de elementos policiacos que participarán en la vigilancia y prevención del delito en torno a los comicios del domingo 6 de junio, aunque ya se tienen identificados los municipios de mayor riesgo, informó el secretario general de Gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo.

"Este mismo martes se queda trabajando un grupo de Inteligencia para definir eso y ya mañana les podremos dar el dato con toda precisión", dijo.

Entre las áreas con mayor riesgo de conflicto, el funcionario destacó Matehuala por lo que toca a la Zona Altiplano; Villa de Reyes, Zaragoza y el área conurbada de Soledad de Graciano Sánchez con la capital del estado en la Zona Centro, y municipios como San Martín Chalchicuautla, Aquismón, Xilitla, Tampamolón Corona, Tamuín y Ciudad Valles en la Huasteca.

De la Zona Media, comentó que, hasta la fecha, no se tienen detectados focos significativos de conflicto electoral.

En otro tema, respecto a protestas que ayer lunes realizaron estudiantes de filiación antorchista en el Centro Histórico de la capital en contra del regreso a clases presenciales cuando ellas y ellos todavía no cuentan con la vacuna contra la Covid-19, Hernández Delgadillo respondió que dichas protestas no tienen mucho sentido porque el regreso a las aulas no es obligatorio, sino completamente voluntario y a criterio, principalmente, de las madres, padres de familia y tutores de cada centro educativo.

Además, los operativos de vacunación siguen avanzando y muy pronto se alcanzará el segmento de personas de 40 años o más, para después iniciar la inmunización del resto de la población, incluyendo a las y los jóvenes estudiantes.