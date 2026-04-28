Mauricio Ordaz deja cargo en la CEPC por motivos de salud

El Gobierno del Estado, informó este día de la continuidad en los planes y programas que actualmente se mantienen en la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), luego de la salida de Mauricio Ordaz Flores, quien presentó su renuncia por motivos de salud.

Por lo anterior, a partir de este día quedó como encargado de despacho, César Manuel Rocha Moreno, quien se venía desempeñando como Subdirector operativo de la dependencia estatal.

Ordaz Flores, señaló gobierno, imprimió un trabajo dinámico y muy operativo desde que asumió el cargo el pasado 23 de febrero del año 2022, con resultados que fueron reconocidos por autoridades de los tres órdenes de Gobierno.

Este día, agradeció al personal que estuvo a su cargo, la entrega, el profesionalismo y el profundo amor a la institución que se tradujo en el cumplimiento a las metas y objetivos trazados.

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