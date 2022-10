Médicos piden que el proceso por muerte de la niña Camila sea legal

A-AA+

Al considerar que "está mal tipificado" el delito que le están imputando a los médicos presuntamente implicados en la muerte de la niña Camila, el presidente del Colegio de la Profesión Médica de San Luis Potosí, Antonio Chalita Manzur, solicitó a las autoridades del gobierno de San Luis Potosí y a la Fiscalía General del Estado que el proceso sea legal y puedan ser juzgados bajo el delito de homicidio culposo y no doloso.

Explicó que al ser investigados bajo el delito de homicidio culposo en lugar de homicidio doloso, los médicos podrían enfrentar el proceso en libertad.

"Lo que observamos, y que no estamos contentos, es que se les está acusando a los tres médicos que participaron de un homicidio doloso, que lo hicieron con dolo", señaló, pero agregó que bajo ninguna circunstancia el ejercicio médico, bajo algunas excepciones, se realiza con dolo, es decir, que no atienden a la población con la intención de quitarles la vida.

En cuanto a la forma en la que se atendió a la menor, el presidente del Colegio de la Profesión Médica de San Luis Potosí detalló que el diagnóstico de muerte se realizó de manera clínica, es decir, con la ausencia de respiración, debido a que "en este Hospital Básico Comunitario de Salinas, no cuentan con aparatos como es un electroencefalograma o aparatos como es un monitor de signos vitales pediátrico".

Por su parte, Daniel Acosta Díaz de León, secretario de Salud del Estado, puntualizó que en los Hospitales Básicos Comunitarios, como en el caso del de Salinas de Hidalgo en donde se atendió a la pequeña Camila de tres años de edad, sí existen aparatos para la atención médica y para determinar si una persona sigue o no con vida, como lo son los monitores de signos vitales.

No obstante, reconoció que hay diversas carencias debido a que "no hay dinero que alcance" como lo es la falta de herramientas para los electoencefalogramas, pues dijo que en los Hospitales Básicos Comunitarios hay condiciones mínimas para atender a la población, por lo que es importante la capacitación constante del personal y la calidez para la atención médica.