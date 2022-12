Megadeth, Anthrax y Mercyful Fate enloquecieron al Hell and Heaven

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- La gran mayoría de los 65 mil asistentes al festival Hell and Heaven 2022 compraron su boleto para estar presente en el último concierto que dio la banda Kiss en México, sin embargo también hubo otras propuestas que los amantes del metal no podían dejar pasar.

Por ejemplo las presentaciones de Megadeth, Anthrax y Mercyful Fate, quienes resultaron un combo metalero para el deleite de los melómanos de todas las edades.

Antes de Kiss, la banda que encendió uno de los escenarios principales fue Megadeth, que no decepcionó en lo más mínimo a quienes esperaban por verlos.

Diferentes luces de colores iluminaron el cielo nocturno, mientras que en pantallas se mostraban diferentes imágenes. A lo largo de más de una hora Megadeth demostró por qué es uno de los grandes pilares del trash, sus fans más grandes estuvieron hasta al frente en la pista general, mientras que otros descansaban y recargaban energía para el grupo estelar.

Alguien más que domina el género del thrash metal son los músicos estadounidenses de Anthrax, quienes trajeron a Toluca su ritmo desenfrenado y aunque el evento se realizó en el Estado de México, se refirieron como si fuera la Ciudad de México.

"Mexico city, quiero oírlos, oh yeah, ¿cómo se sienten? Gracias por venir, feliz navidad", gritó el cantante Joey Belladonna al principio de su show que se podía disfrutar tanto en el área general, como en la zona VIP o en las zonas de comida y bebidas.

Previamente estuvo la banda danesa Mercyful Fate, quien con su heavy metal hipnotizó a los presentes, el vocalista King Diamond llegó con su cabeza demoniaca con grandes cuernos, que después cambió por una corona, quien tocó temas inspirados en el ocultismo.