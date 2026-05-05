México debe garantizar el estado de derecho

La renegociación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) deberá darse en un entorno de seguridad y de certeza jurídica, pero se debe basar también en un sistema de justicia, en un estado de derecho, porque nadie quiere asociarse con países que no sean rigurosos con el orden y el derecho, dijo la presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Imelda Elizalde Martínez.

Dijo que un acuerdo entre países tiene que tener un esquema de seguridad basado en un sistema de justicia y siempre basado en un estado de derecho adecuado. Agregó que los países tienen que crear sus esquemas de medición del sistema de justicia, obviamente de orden y de derecho.

Recordó que con la firma del tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el país tuvo que mirar estándares de mayor justicia, pero ahora tiene que haber una mayor garantía como estado y como nación.