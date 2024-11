Mi militancia en el PRI es personal: Galindo Ceballos

Para el alcalde Enrique Galindo Ceballos, su permanencia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) “ya no es tema” ni desea abordarlo como tal, pues consideró que “no estamos en tiempos electorales. No hay contexto”.

En breve entrevista, Galindo Ceballos agregó que tomar decisiones sobre su militancia de 40 años en dicho instituto político es “algo muy personal y que no quiero mezclar con el quehacer del gobierno”.

Se le preguntó el porqué sigue en el PRI y cuál es la razón de que no haya renunciado a su militancia, a lo que respondió: “Para mí ya no es tema y lo digo con mucho respeto para la pregunta; es algo que yo ya no lo quiero abordar como tal. No tiene ningún sentido. No estamos en el momento electoral. No hay ninguna presión de ningún tipo. Ya no me merece ningún comentario. No veo contexto para el tema”.

Insistió el alcalde: “Lo digo con mucho respeto; es algo muy personal y es algo que no quiero mezclar con el gobierno, hasta que se den algunos de los tiempos”.

Todavía se le preguntó: “Pero usted ¿se sigue sintiendo priista o no?”, y comentó ya en tono de broma “o sea, ja, ja... a tres cuartos” y dio por concluido el tema.