Michel seguirá sin televisión; clases a distancia no son obligatorias

Michel, la niña de San Luis Potosí que presentó un amparo para poder tomar sus clases ya está inscrita al segundo año de primaria, pero, por el momento, no tendrá televisión.

La Secretaría de Educación de San Luis Potosí informó a la Juez Octavo de Distrito que, debido a un acuerdo emitido por la pandemia del Covid-19, todos los alumnos de educación básica que concluyeron satisfactoriamente el ciclo escolar 2019-2020 fueron reinscritos al siguiente ciclo de manera automática.

Por ello, según el informe previo presentado por la Secretaría, Michel está reinscrita para cursar segundo año de primaria desde agosto pasado y la Secretaría negó que se le impidiera tener acceso a la educación.

Añadió que el programa Aprende en Casa se basa en el contenido de los libros de texto gratuitos, mismos que el director de la escuela entregó anoche a la mamá de la niña.

Sin embargo, la Secretaría indicó que las clases por internet o por televisión sólo son un apoyo y no son obligatorias y que en casos como el de Michel, que no cuenta con conexión ni televisión para tomar las clases, se implementó un programa de entrega semanal de cuadernillos de trabajo para que acceda a la educación a la que tiene derecho.

"Dichas tecnologías son utilizadas como mecanismo complementario, más no obligatorio, para fortalecer la impartición de los planes y programas de estudio", señaló la Secretaría.

En su informe, la Secretaría no precisó si va a entregar la tele que le fue requerida por la juez.

De acuerdo con Raquel Álvarez, abogada de la mamá de Michel, pese a que la dependencia afirmó que la niña ya está reinscrita, a la fecha no ha podido tomar sus clases y en la escuela condicionaron la entrega de los libros de texto gratuito al pago de una cuota de 750 pesos.

La escuela Graciano Sánchez informó a la Secretaría estatal que hasta el momento la mamá de Michel no se ha acercado con ninguna autoridad para recibir los libros de la niña.

Fuentes allegadas al caso explicaron que, aparentemente, quienes solicitaron la cuota a la mamá de Michel fueron algunos integrantes de la asociación de padres de familia.

EL UNIVERSAL dio a conocer que ante la falta de recursos económicos la mamá de Michel no pudo pagar los 750 pesos que se le pidieron pues trabaja tres veces por semana como trabajadora doméstica y por día le pagan 200 pesos.

El dinero lo utiliza para mantener a Michel y a sus hermanos de tres años y de 19 años, quien tiene una discapacidad.

Además que en su casa no hay tele ni computadora o acceso a internet.