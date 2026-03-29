Migrantes en SLP no acceden a apoyos por falta de INE

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En la actualidad, se ha registrado incremento de presencia de migrantes provenientes de otros estados del país a San Luis Potosí, informó María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore).
Aunque no precisó un porcentaje o cifra absoluta, describió que principalmente corresponde a población indígena. La mayoría de los migrantes provienen de los estados de Oaxaca, Guerrero, Guanajuato y Nuevo León.
Debido a que no tienen actualizada la credencial electoral, pues la mayoría de ellos habitan en condominios o casas rentadas, lamentó que dificulta el proceso administrativo para poder otorgarles apoyos gubernamentales.
"Les solicitamos la actualización de su INE, porque para poder acceder a cualquier programa social y poder tener números reales del índice de pobreza y de los rezagos sociales que tenemos, tenemos que tener una identificación actualizada", subrayó.
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Por ello, exhortó a quienes se encuentran en esta situación, optar por tramitar su identificación oficial con información de San Luis Potosí, a fin de que puedan ser favorecidos con los esquemas asistencialistas.
"Hoy en día como, como sociedad, tal vez juzgamos y criticamos algún punto (habitacional de la zona metropolitana), pero que tenemos que atender este tipo de situaciones y tenemos que acercarnos a toda la población", remató.
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