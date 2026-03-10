Miguel Bosé encabezará Festival SL en Primavera

Con Miguel Bosé como intérprete sabatino, la Alcaldía de la capital invitó a España para el Festival San Luis en Primavera, país al que se suman el estado de Oaxaca y la capital oaxaqueña, informó el alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos.

Consideró que será un festival de una categoría muy bonita, por lo que representa el folclor tanto del estado como de la ciudad de Oaxaca.

Este lunes por la tarde, el alcalde compartió en su cuenta personal de Facebook, la confirmación oficial de la presencia de Miguel Bosé en la Plaza de los Fundadores el 28 de marzo próximo a las 8 de la noche. Se trata del concierto principal del festival y el cual constará de un aproximado de 80 eventos, que incluyen a 800 artistas en total.

Precisó que más de la mitad de los artistas son de origen potosino, a manera de convocatoria para invitar al talento local a que muestre su mejor trabajo en un festival para gente de San Luis, del país y del extranjero.

Galindo Ceballos pidió a los potosinos que participen en todos los eventos, ya sea en el teatro o en la música. Precisó que la planeación del festival se desarrolló bajo términos de una convocatoria democrática y abierta.

Dijo que esperan 45 mil visitantes entre la Procesión del Silencio y el torneo de tenis Challenger, el encuentro de tenis infantil y juvenil y el torneo de golf, adicionales a todos los escenarios del Festival San Luis en Primavera.

El festival está armado para que participe mucha más gente que el año pasado y por lo tanto, también se espera que suba la derrama económica con respecto a 2025. Anunció que la alcaldía apoyará con una aportación económica al desarrollo de la Procesión del Silencio, que aunque no es mucho recurso, sí será el suficiente para que se lleve a cabo.