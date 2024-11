Miles veneran a la Santa Muerte en capillas de Soledad

El 2 de noviembre, en distintas colonias del municipio de Soledad, se celebra a la Santa Muerte. La colonia Pavón es una de las zonas de mayor popularidad, ya que aquí se localiza una capilla en honor a la imagen.

Ubicada en la plaza de La Luna, este año se cumple el 12 aniversario desde que se construyó esta capilla por parte de Gerardo Moreno, quien contó tener más de 20 años de venerarla. Una de sus promesas, luego de que la Santa Muerte le ayudara a salir de las drogas, fue construir un pequeño templo dedicado a ella.

"Yo había tratado de dejarlo, verdad. Me había encomendado a varios santos y pues siento como que no me escuchaban. Entonces, me acerco a la Santa Muerte pidiéndole que me aleje de todo eso. Y ella me hace el favor, y es por lo que estoy agradecido. Yo le hago una promesa a ella un día de hacerle una capillita".

Dijo desconocer el número de imágenes que se encuentran dentro de esta capilla, ya que además de las primeras figuras que él tenía, una de ellas obsequiada por su nuera, son cientos de personas las que acuden a visitar este templo de la Santa Muerte, y han dejado sus imágenes, aunque estima que sean alrededor de 150 piezas las que se encuentran detrás de la vitrina de esta capilla, de diferentes tamaños y colores.

Mencionó que el culto que él, como muchas otras personas en México le tienen a la Santa Muerte, no está asociado con que la gente esté en malos pasos o busque a través de su devoción hacer daños a terceros.

"Tenemos libre albedrío, podemos creer en lo que nosotros queramos, pero yo no creo que la Santa Muerte y estoy seguro que ella no nos lleva por un mal camino al contrario, pues ya cada quien decide, ¿verdad?, el camino que toma".

Explicó que la Santa Muerte se puede clasificar por colores, y de acuerdo con los creyentes la dorada ayuda a atraer el dinero, la roja para el amor, la negra para la protección, la blanca para sanar, la azul para el conocimiento.

"La Santa Muerte es la misma, los colores se utilizan en los rituales. Si, por ejemplo, esto va a ser un ritual de amor, pues le pides a la Santa Muerte roja; si tú necesitas conseguir un trabajo, pues le pides a la Santa Muerte dorada.

Este día, además de su familia, asisten miles de devotos a la Santa Muerte, no solo de esta colonia sino de otras del municipio, que desde el día 1 de noviembre en que inician los festejos, se dan cita en la capilla.

Las festividades incluyen las mañanitas a la imagen, los rosarios, música, danza y una verbena que se ofrece a los asistentes, como agradecimiento a la "Niña Blanca". Gerardo regala imágenes a las personas que cada año acuden a este templo.