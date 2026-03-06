Módulos entregan hologramas 2026 en Tangamanga
Finanzas instaló módulos para recoger hologramas tras pagar control vehicular.
La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado (Sefin) mantiene en operación módulos móviles para la entrega de hologramas vehiculares correspondientes a 2026, instalados en los parques Tangamanga I y II, con el objetivo de facilitar este trámite a los contribuyentes.
De acuerdo con la dependencia estatal, las personas que ya realizaron el pago del control vehicular mediante medios electrónicos pueden acudir a estos puntos para recoger su holograma.
La titular de la Sefin, Ariana García Vidal, informó que para completar el proceso es necesario presentar una identificación oficial vigente y copia del comprobante de pago.
Los módulos forman parte de una estrategia de atención en espacios públicos con alta afluencia, con el fin de acercar servicios administrativos a la población y agilizar los trámites relacionados con el control vehicular.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Módulos entregan hologramas 2026 en Tangamanga
Redacción
Finanzas instaló módulos para recoger hologramas tras pagar control vehicular.
UPSLP está por solventar observaciones de auditorías, dice Néstor Garza
Rubén Pacheco
La Auditoría Superior de la Federación detectó un daño de casi 5 millones de pesos en recursos federales de la UPSLP.
Arena Potosí será incluida en auditorías de 2026: IFSE
Ana Paula Vázquez
El Centro de las Artes (CEART) también será incluido debido a su mayor manejo de recursos estatales