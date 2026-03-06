logo pulso
Módulos entregan hologramas 2026 en Tangamanga

Finanzas instaló módulos para recoger hologramas tras pagar control vehicular.

Por Redacción

Marzo 06, 2026 07:52 p.m.
A
Módulos entregan hologramas 2026 en Tangamanga

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado (Sefin) mantiene en operación módulos móviles para la entrega de hologramas vehiculares correspondientes a 2026, instalados en los parques Tangamanga I y II, con el objetivo de facilitar este trámite a los contribuyentes.

De acuerdo con la dependencia estatal, las personas que ya realizaron el pago del control vehicular mediante medios electrónicos pueden acudir a estos puntos para recoger su holograma.

La titular de la Sefin, Ariana García Vidal, informó que para completar el proceso es necesario presentar una identificación oficial vigente y copia del comprobante de pago.

Los módulos forman parte de una estrategia de atención en espacios públicos con alta afluencia, con el fin de acercar servicios administrativos a la población y agilizar los trámites relacionados con el control vehicular.

