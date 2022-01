Mónica Rangel se ampara vs.aprehensión

Mónica Rangel Martínez, ex secretaria de Salud en el gobierno de Juan Manuel Carreras, tramitó un amparo contra 17 jueces de control del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública contra una orden de aprehensión de la que, manifestó, ya tuvo indicios de que se iba a ejecutar en días pasados.

El Juzgado segundo de Distrito, de acuerdo a documentos vinculados al incidente 27/2022, del cuales tiene copias este medio, le concedió la suspensión provisional contra la orden de captura.

La solicitud de amparo directo fue realizada el pasado 7 de enero por la ex funcionaria, que ha sido señalada como responsable del mal manejo de cantidades millonarias cuando estaba a cargo de la Secretaría de Salud.

Fue presentada ante cualquier orden de aprehensión emitida por 17 jueces de control del ámbito penal asignados a la capital, Valles y Matehuala y que pretendan cumplir la FGE o la SSP.

La propia ex funcionaria indica que alguna autoridad intentó ya aprehenderla, pues señala que el 6 de enero dos presuntos agentes de la Policía de Investigación visitaron su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Hacienda de Santiago, de esta capital.

Los elementos, señala la ex funcionaria en su solicitud de amparo "manifestaron que tenían una orden de aprehensión en contra de la suscrita quejosa, y que debían cumplirla".

Rangel Martínez indica que tuvo conocimiento del hecho "a través de vecinos del lugar".

La ex funcionaria se amparó contra la garantía de no ser molestada por una autoridad si no hay un escrito que funde y motive el procedimiento judicial.

La ex funcionaria estatal da indicios de que sí existe un procedimiento en su contra al señalar que "los razonamientos hechos por el tribunal no son del todo acabados o entendibles".

El Juzgado Segundo concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, hasta que resuelva de manera definitiva el amparo promovido por Rangel .

Pidió a las autoridades informes justificados y citó a las partes a una audiencia para el próximo 19 de enero.