Mónica Rangel se manifiesta en contra de los atropellos a la voluntad popular

Mónica Rangel, candidata a gobernadora de San Luis Potosí por MORENA, estuvo presente en la marcha a favor de Xavier Nava, candidato a la alcaldía de San Luis Potosí, que se encuentra, dijo, haciendo frente a una injusticia contra su candidatura y al equipo que lo acompaña.



Desde la Plaza de Armas, lanzó un contundente mensaje hacia los potosinos y llamó a que los candidatos de MORENA estén en unidad, "hemos resistido los abusos y las imposiciones de los que se creen dueños de San Luis Potosí".



Mónica Rangel apuntó que en la democracia la gente es la que decide, y que es la clase política que se opone a la transformación la que ahora pretende imponerse por encima de la voluntad popular, "son los mismos que quieren seguir manteniendo a San Luis hundido en la inseguridad y la corrupción".



"Lo que está viviendo Xavier Nava es una historia que ya conocemos. Es la historia del fraude, de las imposiciones y de los atentados contra la democracia y contra el pueblo de México", afirmó la candidata y abundó, "la mafia del poder sabe que vamos ganando y están desesperados".



Recordó que al presidente Andrés Manuel López Obrador no lo pudieron detener y que asimismo a ellos tampoco los detendrán ya que la lucha que ahora están haciendo es en favor de la democracia y del pueblo potosino.



AGRADECE NAVA APOYO DE LA DRA. MONICA



Por su parte, Xavier Nava agradeció la presencia y el apoyo de Mónica en el acto al que llamó una gran lección de dignidad para evitar que una camarilla de intereses que no quiere que San Luis Potosí progrese.



"No pueden contra MORENA. No pueden hacerlo enfrentando a un adversario democráticamente en las urnas e inventan razonamientos políticos disfrazados que no tienen ningún sentido, más que el desprecio de la democracia y por los derechos de las personas y su dignidad" señaló.



"Esta es la primera demostración de nuestra resistencia civil pacífica, responsable, democrática con valor, pasión y alegría porque no nos van a quitar el derecho que nos asiste de participar en una contienda electoral", puntualizó.