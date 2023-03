Monreal Ávila: no hay cancha pareja en Morena

Además de asumir que no se percibe como el “patito feo” en Morena, Ricardo Monreal Ávila, senador y aspirante guinda a la candidatura presidencial, reprochó que no hay “cancha pareja” frente a los otros tres perfiles, pues existe desigualdad y desventaja en el trato, por ejemplo, en San Luis Potosí prolifera pintas proselitistas de otras “corcholatas”.

En su visita a la capital potosina, añadió que, en territorio potosino ya hay cuadros operativos de uno u otro aspirante, claridad de operadores políticos, lonas y gastos, mientras que él no ha tenido posibilidad de tales circunstancias.

Monreal Ávila refirió que ha expuesto en Morena que ante la ausencia de reglas de participación igualitaria, puede desvanecerse la unidad pretendida por el morenismo. “Estamos a tiempo para evitar una fractura. Yo no lo deseo”, advirtió.

“No me siento desdeñado, no me siento tampoco como el patito feo (…) no confío en la encuesta de Morena si fuera solo la encuesta de Morena no tendría sentido participar si hay dados cargados, si hay simulación para la imposición, ahí si no voy a participar”, complementó el morenista.

Informó que luego de reunirse con el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, le reconoció que se ha mantenido neutral, es decir, se ha abstenido de inclinarse por alguno de los aspirantes presidenciales, sino que la población decida en su momento.

“Mi inclusión es tardía. Mi inclusión fue apenas hace cuatro o cinco semanas. Durante 18 meses que abrió el presidente de la República que destapó a las corcholatas no se me había incluido, yo no reconozco que hay cancha pareja”, concluyó el presidente del Senado.