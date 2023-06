Monreal reúne a 1500 personas en explanada del Teatro de la Paz

"Hay quienes aseguran que ya está arreglada la contienda interna. No es cierto, no es una simulación, no es una farsa, no son dados cargados. Creo en el presidente de la República", sostuvo Ricardo Monreal Ávila, senador con licencia y aspirante a la candidatura presidencial de Morena, en su visita a la capital potosina.

Durante una "asamblea informativa" celebrada esta tarde en la explanada del Teatro de la Paz, asumió que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un demócrata, por lo cual, en Morena se debe de demostrar que existe libertad, calidad, historia, vocación y que "somos demócratas".

En un mensaje de poco menos de 20 minutos ante alrededor de mil 500 asistentes, algunos de ellos procedentes del estado de Zacatecas, rememoró en su discurso los momentos y personajes históricos de San Luis Potosí, tales como el abogado Ponciano Arriaga Leija o la promulgación del Plan de San Luis.

Hizo énfasis en la relación y vinculación entre San Luis Potosí y Zacatecas, estado del que es originario, por lo cual se pronunció por atender las problemáticas de inseguridad e insuficiencia de agua, a través de estrategias conjuntas, pero también fortalecer la infraestructura carretera.

Declaró que es el aspirante más experimentado de los cuatro morenistas, dado que entre sus antecedentes se encuentran tres diputaciones federales, tres senadurías, la gubernatura de Zacatecas y una alcaldía en la Ciudad de México, así como la impartición de cátedra en la UNAM.

Por ello, exhortó a la población tomar en cuenta la formación y currículum de todas las "corcholatas", pues quien encabece la candidatura de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) debe tener una experiencia y preparación política destacada.

"Soy un hombre limpio. En 42 años de servicio público jamás he sido acusado de malversación de fondos, jamás he sido acusado de abuso de autoridad, jamás he sido acusado de violación de derechos humanos, por eso vengo con la frente en alto con los paisanos de San Luis Potosí", remató.

En contraste con las visitas o eventos de otros morenistas como Sheimbaum Pardo o Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación, no se observaron estudiantes acarreados para cubrir los espacios en las sillas instaladas.