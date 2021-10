Montarán operativo "Carrusel" disuasivo en la carretera 37

La policía vial de Villa de Reyes montará un operativo "Carrusel" en la carretera 37, para disuadir prácticas de manejo temerario o bajo los influjos del alcohol, anunció el director de Protección Civil y Bomberos del ayuntamiento villarregio, Enrique Torres Castillo.

A diario, alrededor de diez mil vehículos transitan por la carretera 37, entre ellos tráileres, camiones y camionetas de personal que se dirigen o provienen de los parques industriales en Laguna de San Vicente. El objetivo del operativo es evitar que los conductores excedan los límites de velocidad o conduzcan en estado de ebriedad.

Las acciones se reforzarán, derivado del incidente ocurrido a la altura de la comunidad de Laguna de San Vicente, donde un camión de transporte de personal, fue impactado por una camioneta pick up que invadió el carril contrario. Se detectó que el chofer de la camioneta conducía alcoholizado. Un tercer vehículo fue impactado, provocando varias personas que resultaron lesionadas y el cierre de esta vía.

"No solo las personas que provocan los accidentes son afectadas, afortunadamente en esta ocasión, no hubo pérdidas humanas que lamentar, pero sí, son situaciones de alto riesgo, por eso apelamos a la conciencia de quienes hacen esto, manejar e ingerir bebidas alcohólicas, no es gracioso, no es aventura, pero sobre todo, no es legal hacerlo", destacó.