Morena: iniciativa no busca imponer a una gobernadora

El diputado Carlos Arreola Mallol aclaró que la iniciativa presentada por el bloque legislativo de Morena, PT y PVEM no busca imponer que en las próximas elecciones sea una mujer quien encabece la gubernatura, sino incluir en la Constitución del Estado el término “gobernadora” para reconocer el lenguaje incluyente.

El legislador señaló que el tema “se ha sacado de contexto” y explicó que la propuesta pretende que la Constitución de San Luis Potosí contemple la figura femenina en los cargos públicos, al igual que ocurre con los términos “presidenta” y “presidenta municipal”.

“Presentamos una iniciativa para que en la Constitución de San Luis Potosí se incluya la palabra gobernadora. La palabra no existía y, como dice la doctora Claudia Sheinbaum, lo que no se menciona no existe”, comentó Arreola Mallol, quien agregó que se trata de la primera iniciativa en conjunto presentada por los tres grupos parlamentarios que integran el bloque oficialista.

El diputado indicó que nunca ha habido una mujer en la gubernatura del estado y reconoció que actualmente “es tiempo de mujeres”, aunque consideró que no deben alterarse los procesos democráticos ni modificar la regulación electoral, ya que la paridad de género está garantizada a nivel nacional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Respecto a versiones sobre una reforma similar a nivel federal, Arreola precisó que lo que existe es la reforma conocida como “paridad en todo”, impulsada por diputadas federales en legislaturas anteriores, de la cual derivan las normas sobre paridad de género en los estados.

Explicó que la legislación obliga a los partidos políticos a postular mitad de candidaturas de mujeres y mitad de hombres, por lo que no es posible determinar el género de quienes resulten electos. “No puedes obligar a que el pueblo vote a fuerza por una o por otra, porque no tiene sentido”, señaló.

El legislador consideró que en el actual escenario político las mujeres se encuentran mejor posicionadas en las encuestas y reiteró que no es necesaria una nueva reforma para garantizar su participación. “No hay porqué hacerlo por la fuerza, no hay porqué hacer una reforma cuando ya se establece la paridad”, concluyó.