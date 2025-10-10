Mantienen cierre parcial en Acceso Norte por obra e inundación

Peligrosos baches y encharcamientos derivados de las recientes precipitaciones se registran en un tramo de la avenida Acceso Norte, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Los hoyos se ubican a pocos metros del puente que conecta con los carriles centrales hacia el distribuidor vial Benito Juárez, representando un riesgo para los automovilistas que circulan por esta vía.

En la zona, desde hace varias semanas, el organismo Interapas realiza trabajos de sustitución de líneas de drenaje, lo que ha dejado una zanja abierta y trabajadores laborando en el sitio. Estas labores también mantienen parcialmente cerrado el carril lateral, donde se observan más hoyos en el pavimento.

Aunque las lluvias recientes han sido ligeras, en dos calles que cruzan la avenida donde se localizan mueblerías y otros comercios, el agua pluvial alcanza las banquetas, dificultando el paso de peatones.

Hace algunas semanas, el Ayuntamiento de Soledad inició la construcción de un colector pluvial en este sector, con el objetivo de reducir los efectos de las lluvias que afectan a esta avenida principal.