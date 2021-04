Movilidad sustentable, lejos de SL

San Luis Potosí va tarde en el intento de alcanzar una movilidad sustentable, porque no hay un sistema integrado de transporte, existen ciclovías desintegradas y sin orientación para fines académicos y laborales, que son las dos principales actividades de movilización de la población, advierte Benjamín Alva Fuentes, profesor-investigador de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de SLP.

Frente al entorno de las tecnologías de la información, puntualiza la importancia de integrarlas a las mismas con un objetivo complementario. El transporte público y la bicicleta son dos medios de traslado acompañados, es decir, uno debe complementar al otro, sentencia el urbanista.

Por ejemplo, plantea que, mediante una aplicación se pueda rentar la bici y después de un recorrido arribar a un punto de transferencia, y de ahí, transitar en camión urbano o metrobús con la misma plataforma y tarifa.

"Consideremos que el hecho de ir reconvirtiendo nuestras formas de movilidad no es de un período corto. No me quiero referir exclusivamente a la bicicleta, porque a mí me parece que la bicicleta debe ser un elemento que se integre con el transporte público, justamente para que los dos hagan la función de la sustentabilidad de una ciudad", describe.

Como complemento integral, precisa que se requiere la adaptación de rutas peatonales que se dividen en varias escalas: menor a los 3 km o dentro del barrio, donde puede fomentarse la integración de espacios para caminar.

Un segundo nivel tiene una cobertura de entre los 3 a los 5km, que tiene el objetivo de integrar los barrios, donde es funcional el medio no motorizado, "pero es un complementario, no es una competencia del transporte público", aclara Alva Fuentes.

Más allá de los 5 km y hasta los 10 o 15 km, se configura la escala metropolitana, en la cual el sistema de transporte masivo tipo metrobús o BRT (Bus Rapid Transit, por sus siglas en inglés) resulta muy funcional para el desplazamiento de los habitantes.

"San Luis enfrenta una paradoja porque justamente somos la ciudad del automóvil. El automóvil es el que nos hizo crecer; como ciudad fue lo que detonó la dinámica urbana desde que se instaló GM y se apostó por toda la industria del clúster automotriz, pero es justamente el automóvil el que ha hecho que nuestros tiempos de desplazamiento pasen de 15 minutos en 2010 a 55 minutos en 2020", argumenta.