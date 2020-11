Mucha gente y pocas ventas en el centro

Durante los primeros días del programa de descuentos y promociones "El Buen Fin" se registró un gran número de paseantes alrededor de los comercios establecidos en el Centro Histórico sin embargo no se corresponde con las ventas obtenidas, dijo Alberto Narváez Arochi, presidente de la organización Nuestro Centro.

Explicó que en días previos al arranque del "Buen Fin" se tuvo un repunte de 30 por ciento en las ventas y por ello se tenía previsto que al comienzo del programa el porcentaje alcanzara un número más alto, sin embargo no fue así.

"Preveíamos que sería un muy buen arranque y que iba a continuar, pero no fue así, las razones no las sé, porque gente en el Centro sí había, pero la venta no se incrementaba, tal vez solo veían y paseaban", agregó.

Dijo además que los comercios se mantienen positivos ya que el día viernes se tuvo un ligero repunte, incluso ampliaron su horario de atención hasta las 20 horas y lo mantendrán durante la vigencia del programa.

Finalmente, esperan recuperarse durante este fin de semana donde el domingo también ampliarán el horario, agregó que aún falta una semana más para que concluya el programa de reactivación económica y la gente suele incluso esperar hasta final para realizar sus compras,