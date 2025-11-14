Mujer dona sus riñones y permite la sexta procuración del IMSS en SLP

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí realizó la sexta procuración de órganos del año, luego de que una mujer de 47 años donara sus riñones en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 50.

Su decisión permitirá mejorar la calidad de vida de pacientes en lista de espera de un trasplante.

El coordinador hospitalario de Donación de Órganos y Tejidos, Claudio Alberto García Perales, detalló que los riñonesextraídos fueron trasladados al Centro Médico Nacional "Siglo XXI", en la Ciudad de México.

En la intervención participaron equipos médicos altamente capacitados, quienes trabajaron en conjunto con personal del IMSS SLP bajo protocolos estrictos de seguridad, ética y bioseguridad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

García Perales reconoció el profesionalismo del personal del HGZ No. 50, cuyo trabajo coordinado permitió el éxito del procedimiento, así como el gesto altruista de la donadora, un acto que brinda nuevas oportunidades de vida a pacientes con enfermedades crónico-degenerativas.

Como muestra de reconocimiento, la mujer fue despedida con una valla humana, formada por familiares y por personal de distintas áreas del hospital, quienes ofrecieron aplausos en agradecimiento a este acto de humanismo.

El IMSS en San Luis Potosí reiteró su llamado a la población para informarse sobre la donación voluntaria de órganos y tejidos, una decisión que puede transformar vidas y fortalecer la solidaridad en el país.



Quienes deseen acreditarse como donadores voluntarios pueden ingresar al sitio del Cenatra (www.gob.mx/cenatra ) o al portal del IMSS (www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos ).