Mujeres indígenas protestan en Congreso contra Romero Calzada; lo acusan de misógino

Mujeres indígenas de la Zona Huasteca se manifestaron hoy en el Congreso del Estado, a fin de inconformarse en contra de José Luis Romero Calzada, excandidato a la gubernatura de Redes Sociales Progresistas (RSP), debido a expresiones misóginas realizadas durante una reciente visita a dicha región.

Acudieron al Poder Legislativo para que Gabriela Martínez Lárraga, diputada de RSP, y esposa de Romero Calzada intervenga como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género del Congreso del Estado.

Demandaron que la legisladora intervenga en su carácter de representante popular y defensora de la población, específicamente de las mujeres, independiente de su vínculo sentimental.

Frente al edificio legislativo, ubicado en la plaza de Armas, se posicionaron con una manta donde se leía "No hay autoridad que aplique la ley al misógino José Luis Romero Calzada que insulta y ofende a las mujeres huastecas".

"Ahora que fue a la Huasteca, a las compañeras indígenas de Aquismón ¿Qué les puso? (en redes sociales) se culearon (sic) las mujeres ¿Por qué no vienen las mujeres ahorita que estamos? Todavía nos dijo el día 9 (de diciembre): 'no conocen a la Chapis, búsquenla para que la conozcan. No saben a dónde se van a topar'. O sea, nos está amenazando", señalaron.