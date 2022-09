Municipio apenas definirá uso de los vehículos oficiales

Además de la baja aplicada al funcionario municipal detenido el fin de semana por conducir un vehículo del Ayuntamiento en estado de ebriedad, el alcalde Enrique Galindo Ceballos ordenó a la Oficialía Mayor definir un protocolo de uso de unidades que deben permanecer en resguardo, especialmente los fines de semana, a fin de evitar que se registren casos similares.

Aseguró que la conducta del ahora ex trabajador municipal no corresponde con la forma de gobernar de la actual administración y consideró importante que la sanción sirva para enviar el mensaje de que no habrá tolerancia a conductas que atenten contra la seguridad de la ciudadanía o que afecten el patrimonio municipal.

Sobre el protocolo, dijo que en él deben quedar bien definidas las áreas que pueden usar vehículos oficiales fuera del horario normal de trabajo y especialmente los fines de semana.

Se refirió a áreas operativas como Seguridad y Protección Ciudadana, Protección Civil, Servicios Municipales, Alumbrado Público o Comercio Municipal, que realizan actividades de vigilancia e inspección, como algunas de las que sí pueden usar unidades del Ayuntamiento en horarios extraordinarios.

Refirió, como ejemplo, que los inspectores de Comercio tienen una carga de trabajo muy ardua de jueves a domingo en la madrugada, debido a las labores de supervisión en los centros de diversión nocturna del Centro Histórico y otros sectores de la capital.

Otras, que tienen un carácter más cercano a lo administrativo, deberán apegarse al protocolo que se definirá en breve.