logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BOSS abre su primera tienda en San Luis Potosí

Fotogalería

BOSS abre su primera tienda en San Luis Potosí

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Municipio de SGS ahorrará 6 mdp en pago de rentas

La nueva Unidad Administrativa concentra varias direcciones para la gestoría de trámites

Por Flor Martínez

Mayo 16, 2026 03:00 a.m.
A
Municipio de SGS ahorrará 6 mdp en pago de rentas

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, dejará de pagar alrededor de seis millones de pesos anuales en renta de oficinas, informó el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz tras la inauguración de la nueva Unidad Administrativa Municipal (UAM).

El edil refirió que, de acuerdo con la Tesorería Municipal, el municipio paga alrededor de 500 mil pesos mensuales en la renta de oficinas municipales, los cuales ahora serán un ahorro que será destinado para otros fines como obras públicas y programas sociales.

Subrayó que durante años existió la intención de contar con un edificio propio que permitiera centralizar todas las dependencias municipales en un solo espacio, tanto para mejorar la atención a la ciudadanía como las condiciones laborales de los trabajadores.

Explicó que en la nueva Unidad Administrativa estarán concentradas áreas como Comercio, Catastro, Desarrollo Urbano, Protección Civil, Tesorería y la propia Presidencia Municipal, lo que permitirá que los ciudadanos realicen diversos trámites en un mismo lugar y en un solo día, evitando traslados entre oficinas dispersas en distintos puntos del municipio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Añadió que  a partir de este viernes todas las direcciones operativas y administrativas operarán desde el nuevo edificio.

Además, afirmó que la construcción representa también un activo patrimonial para el Ayuntamiento superior a los 150 millones de pesos, lo que fortalece las finanzas municipales y la capacidad crediticia de la administración.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Revelan fecha de concierto de Mötley Crüe en SLP
    Revelan fecha de concierto de Mötley Crüe en SLP

    Revelan fecha de concierto de Mötley Crüe en SLP

    SLP

    Iván Edmundo Rodríguez

    La banda estadounidense tocará de forma gratuita en el Teatro del Pueblo de la Fenapo

    Reprueba Torres Sánchez uso de sede municipal para show de strippers
    Reprueba Torres Sánchez uso de sede municipal para show de strippers

    Reprueba Torres Sánchez uso de sede municipal para show de strippers

    SLP

    Flor Martínez

    El secretario general de Gobierno, señaló que estos edificios deben usarse sólo para servicios públicos

    Alcaldía de Soledad ahorrará 6 mdp tras inaugurar nueva sede
    Alcaldía de Soledad ahorrará 6 mdp tras inaugurar nueva sede

    Alcaldía de Soledad ahorrará 6 mdp tras inaugurar nueva sede

    SLP

    Flor Martínez

    La nueva Unidad Administrativa concentra áreas clave para atención ciudadana

    Pese a operativos, persisten tiraderos clandestinos: Mendieta
    Pese a operativos, persisten tiraderos clandestinos: Mendieta

    Pese a operativos, persisten tiraderos clandestinos: Mendieta

    SLP

    Rolando Morales

    Vecinos reportaron acumulación y quema de basura, afectando la avenida de las Torres.