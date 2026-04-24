Municipio de SGS confirma suspensión de "El Zapote"

El secretario general del Ayuntamiento, Benjamín Pérez Álvarez, confirmó que en un juzgado federal se tramita un juicio de amparo que otorgó una suspensión provisional relacionada con el tiradero "El Zapote", cuyo caso implica una responsabilidad compartida entre distintas instancias y niveles de gobierno que deberán realizar acciones correspondientes una vez que se desahogue la suspensión y se emita una resolución en el juicio principal.

El funcionario explicó que, a partir del acuerdo que concede la suspensión provisional, se deberá determinar qué medidas han implementado o podrían implementar tanto el Ayuntamiento como las demás autoridades involucradas en el tema.

Subrayó que lo prioritario es establecer acciones para evitar afectaciones a la salud. "Se trata de una responsabilidad compartida entre diversas instancias y niveles de gobierno", indicó.

Asimismo, precisó que la audiencia incidental fue diferida debido a que no todas las autoridades han sido notificadas, por lo que se fijará una nueva fecha para su desahogo.

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En ese sentido, reconoció que las instancias involucradas deberán cumplir con la Norma 086. Una vez que todas las autoridades señaladas en el juicio de amparo rindan sus informes, el juez de distrito podrá emitir una resolución en la que determine quiénes han incumplido con las acciones que les corresponden dentro de su ámbito de competencia.

Finalmente, señaló que será el juzgado federal el que determine las medidas a seguir y, en su caso, las responsabilidades de cada autoridad. "Se deberá acatar lo que resuelva la autoridad federal respecto al tiradero ´El Zapote´, una vez que se desahogue la suspensión y se dicte la resolución en el juicio principal"concluyó.